Fin de ma revue sur Rugby 08 Début de la chronique : Rugby 08 Depuis la dernière version que j’ai essayée, le moteur du jeu a été retravaillé et cela se ressent beaucoup dans l’action qui est plus fluide et moins hachée. Il est beaucoup plus facile de faire des actions rapides et de prendre par surprise l’adversaire. Il est aussi possible de se faire prendre facilement par surprise sur…