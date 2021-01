Les Sports Nautiques : natation, plongée, surf, kayak, paddle

Tous les sports se pratiquant sur, ou dans l’eau ont été regroupés sous la dénomination de «sports nautiques». A l’aube du 21e siècle, à partir des sports anciens et traditionnels, l’imagination humaine en a créé de nouveaux.

La natation : sport ancien dont certaines techniques on évolué, la natation est toujours recommandée par nombre de médecins pour son action corporelle globale, tous les muscles sont sollicités. Peu coûteuse, elle se pratique en piscine intérieure ou extérieure. Elle nécessite peu de matériel.

L’aviron : sport olympique depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896, il consiste à propulser un bateau effilé en bois ou en matériaux composites à l’aide de rames, également appelées avirons. C’est un sport de vitesse et de glisse pratiqué tant en mer qu’en rivière, voire sur les lacs. Prisé dans les universités britanniques, l’aviron est très exigent physiquement : les athlètes se doivent de travailler régulièrement les muscles des jambes, des bras et du dos très sollicités pendant l’effort. A cette rubrique on peut ajouter la location de paddle, très prisé sur les plages des Pyrénées Orientales, aussi le kayak bien sur…

La voile : art de naviguer en utilisant l’énergie éolienne. Autant activité de loisir que de compétition, la voile se pratique sur différents types d’engins, le plus prisé étant le bateau. Il se pratique tant sur lac que sur mer. On évoquera les prototypes, monocoques, catamarans et trimarans traversant mers et océans lors de compétitions internationales.

Le ski nautique : très populaire depuis les années 20 en France, le skieur est tracté par un bateau lancé à grande vitesse.

La plongée sous-marine : équipé d’un scaphandre autonome spécifique composé d’une combinaison, d’un masque, d’un tuba, de palmes, d’un lestage porté sur une ceinture, d’un gilet stabilisateur, le plongeur, dont la respiration est assurée grâce à une bouteille d’oxygène, découvre et explore le monde sous-marin. Le bapteme de plongée pyrénées orientales est très recherché par les touristes.

Le surf : sport consistant à glisser sur les vagues, debout sur une planche, a donné naissance à la planche à voile. D’abord pratique sur neige et compte parmi les sports de glisse

Voilà un bref passage en revue d’activités nautiques que l’on pratiquera en activité de loisir ou en professionnel, en amateur ou en compétition. Qu’on soit en villégiature à la mer ou dans une région de lacs ou qu’on reste en ville, il y a toujours une activité liée à l’eau à proximité et convenant à chacun.