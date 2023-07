Les sports nautiques à Hurghada, Egypte

Lors de votre voyage en Égypte, pour goûter aux joies de la mer qu’offre le pays des pharaons, rien de tel qu’un séjour à Hurghada où les sports et loisirs nautiques en tout genre vous y attendent.

Le snorkeling et la plongée sous-marine, vedettes de la mer Rouge

De nombreux hôtels à Hurgada disposent d’une plage privée qui sera parfaite pour accueillir vos moment de détente. Auprès de certaines enseignes, les loisirs nautiques tels que la plongée sous-marine et le snorkeling sont en accès illimité, et ce, de jour comme de nuit. Pour partir à la découverte des fonds marins de la Mer Rouge, l’idéal reste de loger dans un hôtel en bord de mer où bien souvent les spots de plongée sont directement accessibles. De nombreuses formules de séjours plongée à destination d’Hurghada, plus complète les unes que les autres, permettent de se rendre dans ce paradis égyptien de la plongée sous-marine à un prix raisonnable.

Si Hurghada est devenu rapidement célèbre comme La Mecque de la plongée sous-marine dans cette partie du globe, c’est parce que les eaux chaudes et prolifiques de la Mer Rouge cachent en leur sein une diversité biologique marine inimaginable pour quiconque ne l’a pas vu. Dauphins, raies-manta, anémones de mer, tortues de mer et bien d’autres sont des espèces courantes que vous ne manquerez pas de rencontrer tout au long de vos incursions sous-marines. Les spots de plongée d’Hurghada, et de ses environs profitent d’un climat particulièrement adapté à la pratique de la plongée sous-marine. En plus d’être chaudes et accueillantes toute l’année, les eaux et les fonds marins d’Hurghada baignent en permanence dans la lumière du soleil.Hurgada est une ville avec un port ou les façades des habitations claquent aux yeux avec leurs rouges et jaunes qui transcendent le ciel bleue et les eaux couleur émeraude de son port.

Un bref passage sur les plages de cette ville vous emporte immédiatement vers des instants de bonheur reposant.

L’architecture n’est pas en reste dans cette ville balnéaire et elle conjugue souvent à ravir les très anciens bâtiments aux constructions désirées bien plus nouvellement.

Les crevettes de mer sont dans cette régions les hauts représentants de cette diversités colorée, vous pouvez visualiser certaines de ces espèces sur cette page des crevettes marines où plusieurs vidéos sont présentes.

Pour vous donner une autre idée de ce que vous pourrez vivre lors de ce séjours 3 autres vidéos sont présentes ci-dessous:

Crevette marine de mer rouge :

Les poissons coralliens sont de part leurs formes et leurs couleurs ainsi que leur nage gracieuse une réelle féérie qui vous laissera un souvenir totalement indélébile. De nombreuses espèces sont présentes comme le poisson chirurgien ou le poisson papillon.

Le plus connu d’entre eux et de nom est très vraisemblablement le poisson clown qui était le personnage principale d’un très célèbre dessin animé.

Poisson clown :

Poisson clown, poisson papillon, crevette marine…Toutes ces merveilles de la nature et particulièrement les coraux sont avec le réchauffement climatique en grand danger de disparition.

Votre plongée sera encadrée pour ne perturber ces éco-systèmes.

Les autres activités nautiques disponibles à Hurghada

Hurghada semble suggérer la plongée sous-marine à tous les vacanciers qui y sont de passage, néanmoins les activités à faire aussi bien sur la terre ferme qu’en pleine mer sont loin d’être minoritaires dans cette station balnéaire. Sur la terre ferme, les plages des hôtels vous proposeront de vous adonner aux sports de plage, dont des sports d’équipe comme le beach volley ou le foot de plage. Bien sûr baignade en mer , en piscine restent de mise.

Autrement si avoir les pieds dans l’eau vous fait envie, jetski, kitesurf, scooter des mers, ski nautique, parachute ascenscionnel et bien d’autres ne sont que quelques exemples d’activités et loisirs nautiques disponibles à Hurghada. N’oublions pas les croisières en mer qui vous mèneront à la découverte des îlots non loin d’Hurghada. Hurghada étant ensolleillé 12 mois sur 12, pour les plus fortes chaleurs rendez vous à Hurghada durant la période qui s’étend de juin à novembre.