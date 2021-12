Tribune libre : la NBA, c’était mieux quand ça défendait… Fin

4.5/5 - (23 votes)

J’admets volontiers que malgré mon amour pour la NBA, je prends plus de plaisir à voir un bon match FIBA. Pire, je préfère regarder le Final Four de l’Euroleague que les Play-Offs NBA. Le jeu NBA s’est en effet trop délaissé de la base même du jeu : la défense (avec un grand D comme dit avant). Pour moi ces règles sont les vraies Anti-Shaq. On a empêché la dominance du secteur intérieur au profit de soliste extérieur qui est apparement plus spectaculaire ! Tu parles de LeBron James, je parlerai d’avantage de Dwayne Wade qui profite à plein régime de ces règles (de même que Tony P)… Pour moi la référence du jeu mondial c’est les Spurs (pourtant je les déteste) mais leur jeu défensif est exceptionnel (essentiellement basé sur le fait de faire chuter le pourcentage adverse) et leur jeu offensif est hyper léché ! Les Pistons (et Pacers) de Carlisle avait trop tendance à oublier l’attaque, de même que les Knicks des années 90 (eux je les adorais). Le jeu était trop monotone, à l’inverse du jeu du Pana par exemple.

Le problème vient tout simplement de l’argent ! La défense ça ne fait pas vendre, ça ne fait pas rêver les néophites ! Quand les gens vous parlent des Bulls de Jordan, on vous parle d’exploits offensifs à répétition…certes. Mais la force des Bulls venait surtout de leur défense (comme tu l’as évoqué pour leurs confrontations avec les Jazz). C’est que la défense des Bulls valait largement celle des Spurs ! En fait c’est simple, les Bulls version 96-98 était la meilleure équipe de tous les temps car elle était la meilleure en attaque et la meilleure en défense !

Le cas du dunk en NBA

Pour le reste, les dunks je ne partage pas trop ton avis mais malheureusement il va falloir t’y faire car la tendance s’accélère de plus en plus. Ensuite pour le shoot à mi-distance évoqué plus haut je ne suis pas trop d’accord non plus. Il s’agit même de la nouvelle arme fatale de basket moderne ! Rip Hamilton, Dwayne Wade et même Amare Stoudemire le maîtrise à merveille ! De plus en plus de joueur le travaille même plus que le shoot à 3 points pour des raisons d’efficacité évidente. Quand on fait le grand saut NCAA/NBA, le shoot à mi-distance correspond au shoot à 3 points NCAA, il n’est donc pas rare de voir des joueurs comme Iguodala, Tony Parker ou Haslem les travailler de plus en plus de manière à en rater le moins possible. Pour moi les maîtres dans ce domaine sont Rip Hamilton et Kevin Durant…

Je suis assez d’accord sur le fond. Quand j’avais sport + (les 2 dernières années) et que je matais les matchs du dimanche soir, ca me déprimait d’attendre le 4ème quart pour vibrer un minimum… 2h du mat’, super demain je bosse… Et encore, en saison régulière, c’est vraiment chaud de voir des beaux matchs. Du coup, j’ai opté pour les résumés le lendemain sur www.basketsession.com. Dunk, 3pts, dunk, 3pts, dunk, 3pts, 15 points d’écart dans le 4ème quart, et c’est plié. Pas très folichon ! Heureusement qu’ils ont viré les pubs en intro des résumés !

En lisant vos commentaires, j’ai compris ce qui pour moi manquait aujourd’hui : le shoot à mi distance. Les écrans partout, la baston pour lacher son défenseur, et le vrai shooter qui fait « sweesh » à 5m. Ca c’était la classe.

Aujourd’hui, les gars viennent s’empaler dans la raquette, ca rentre, ca rentre pas, pas grave, on continue a courir. Je suis très sceptique quand à la vraie valeur d’un Lebron James en face de défense type Bulls-Knicks de la grande époque. Bon après, je vois pas assez de match (en entier) pour avoir un avis d’expert…

Sinon, le run & gun des suns, j’adore. Mais c’est vrai qu’en playoff faut défendre. Un crève coeur que de voir Robert Horry (que jusqu’ici, j’adorais) décider du titre de champion 2007 via son coup d’épaule sur Nash …

Enfin, pour en revenir à l’article, l’arbitrage me parait suspect en ce moment. Déjà D-Wade, en finale contre Dallas. L’année dernière avec les Spurs. Y a quelques jours, je mate le résumé de Heat Suns. Shaq reçoit le ballon. Galère comme pas possible, se retourne « à la Shaq » (le ballon au dessus de la tete, les coudes en l’air), et bim, Amare qui prend un gros gnon. Coup de sifflet. Faute… de Amare. Qui prend une technique, la 2ème, allez coco, tu sors. C’est quoi ce délire ? J’aime bien Shaq, mais quand même.

Tout ca pour dire que Stern, à force d’adapter les régles en fonction des joueurs en activités, et de ce que veux voir le grand public, c’est plus trop ca. En témoigne les perfs de la team us en compèts internationales…

Pour finir, le dunk. Ouais, c’est clair, tous les rookies veulent planter des gros dunk, se la raconter comme pas possible, et après, ils sont à 40% au shoot. Mais le dunk, ca reste quand meme LE geste qui m’a fait lever de mon siège quand j’avais 15 ans : 1er playoff pour les Bulls sans Jordan. Pippen, Grant, Armstrong font du gros boulot. Ils sont menés 2-3 par les Knicks en, je crois, 1/2 finale de Conf’. 6ème match à Chicago, le 7ème à big Apple. Le match est super tendu (attentat de Starks sur Meyers en tout début de match), et l’écart toujours très faible. En 2ème mi temps, contre attaque de Pippen 1 on 1 avec … Ewing ! Impulsion à 2 pieds au bord de la raquette, Ewing saute pour contrer … et se prend le plus gros dunk que j’ai jamais vu. Ewing est sur le dos, Pippen atteri les jambes écartés au dessus de lui. Et ca chambre méchant. Ils prennent tous les 2 une technique, mais Pippen récupère aussi le and1. Le public était déchainé ! Et moi aussi. Déçu de les voir perdre au game 7… La NBA, je vais pas dire « c’était mieux avant », mais je crois que ca y ressemble.