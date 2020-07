4.4 / 5 ( 86 votes )

Là ou je veux en venir, c’est qu’un bon programme de musculation en une semaine, c’est un programme que vous n’avez pas de mal a suivre. C’est un programme où vous n’aurez aucun mal à garder avec le temps car il vous convient bien.

Je pars du principe qu’on réalise un sport pour se surpasser, mais avant tout pour se faire plaisir.

Et le jour des cuisses, c’est le jours où vous vous sentez bien pour faire les cuisses. C’est un jour où vous n’avez pas trop crapahuté au boulot. C’est un jour où justement vous avez besoin de faire un petit peu de cardio et de prendre un peu l’air.

Pourquoi ne pas commencer votre entrainement par un petit footing de 15 min pour chauffer vos cuisses. Et vous verrez que les séries de squat passeront beaucoup mieux. Vous enchainerez avec des fentes avec poids sans problème et ça deviendra une réelle réussite.

C’est pour cette raison que je réalise généralement mes programmes semaines à l’instinct. C’est l’instinct du moment.

Et vous verrez qu’il faut en général 30 secondes pour vous faire une série d’exercices à coordonner pour faire travailler des paires de muscles complémentaires.

N’oubliez pas qu’un programme musculation semaine bien ficelé, c’est un programme avec des jours de récupération. Des jours où vous devez vous forcer à ne pas faire travailler vos muscles pour plusieurs raisons:

Vos muscles ont besoin de repos pour s’exprimer au maximum. Comme votre cerveau, les muscles ont besoin d’un certain nombre d’heures de sommeil, et de jours de récupération. Vos muscles s’ils sont trop sollicités vont se tétaniser, vous allez ressentir des crampes, surtout au début. Les courbatures des exercices trop intensifs ont aussi tendance à faire reculer notre motivation des prochains entrainements. Prenez aussi du temps pour vous, pour votre famille, et le fait de faire la part entre instant famille et moments dédiés à la musculation est très important pour durer dans l’exercice de cette discipline.