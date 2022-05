Entre Espagne et France, skier dans les Pyrénées !

Si la plupart des amoureux de ski et snowboard ou de Speed riding privilégient souvent les Alpes, la France possède de nombreux autres massifs montagneux où il est possible de s’amuser : le Jura, le Massif Central, la Corse et même les Vosges. En revanche, avec leur altitude très relative, l’enneigement n’est pas toujours au rendez-vous.

Pour avoir plus de chances de trouver de la neige à son arrivée et une vraie alternative à la foule des Alpes, il y a donc les Pyrénées et sa quarantaine de stations, que l’on retrouve sur 6 départements en France (Pyrénées-Atlantique, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude et Pyrénées-Orientales), mais aussi en Espagne (Aragon, Catalogne et Navarre) et en Andorre. Soit plus de 430 km de massif montagneux entre la Méditerranée et le golfe de Gascogne.

Les Pyrénées françaises

Font Romeu voit double

Selon notre chroniqueur Rugby Loïc Matheu qui habite dans le coin, située dans les Pyrénées Orientales, la station de Font Romeu est l’une des plus connues du massif. Pourquoi ? Parce qu’elle consacre ses pistes et ses installations aux fans de sensations fortes en ski et snow, comme aux skieurs de fond ! Ainsi, entre 1700 et 2200 mètres d’altitude, Font Romeu propose plus de 43 pistes de ski alpin sur une superficie de 58 km, avec quelques noires très techniques, mais surtout 111 km d’espace nordique spécialement aménagé par des artisans rénovation de Prades et du Soler (66, pyrénées orientales) !

La station quant à elle reste très agréable pour les familles et les groupes d’amis, qui peuvent s’y balader longuement. Les freestylers ne sont pas en reste avec un snowpark très réussi où Français et Espagnols s’affrontent dans les airs !

Le Grand Tourmalet : plus grand domaine skiable au pied du Pic du Midi

Voici une station qui n’a pas grand-chose à envier à celles des Alpes ! Le Grand Tourmalet, par lequel passe régulièrement le Tour de France comme cette année avec Julian Alaphilippe, est en fait composé de deux villages, La Mongie et Barèges, très typiques, et offre à ses vacanciers 70 pistes de ski réparties sur plus de 100 km.

Les touristes peuvent choisir de se retrouver aux bords des pistes en louant à La Mongie, ou plutôt privilégier le charme du village de Barèges, plus bas. Et pour ce qui est du sport en lui-même, tous les niveaux sont invités, avec des zones tranquilles et d’autres plus techniques au Pic du Midi par exemple, ainsi qu’un espace nouvelle glisse au « Park des Etoiles ». Ski nordique et ski de randonnée sont aussi au programme du Grand Tourmalet.

Skier en Espagne

Au nord du pays, à la frontière française, l’Espagne a la chance de posséder quelques dizaines de villages et de stations de montagne. Néanmoins, toutes ne sont pas aménagées pour recevoir skieurs et snowboarders. La plupart ont en effet mis l’accent sur le ski de fond et les espaces nordiques. Ce qui n’est pas forcément le cas d’Aramon Cerler et Aramon Formigal.

Aramon Cerler voit grand !

A l’heure actuelle, Cerler est la deuxième station espagnole, avec 66 pistes sur 78 km. Et avec 15 noires et 27 rouges, il s’agit là d’un endroit où les skieurs et snowboardeurs techniques pourront se régaler. A savoir : très prochainement, le village sera relayé à une autre belle station, celle de Benasque, par l’intermédiaire d’une télécabine. Résultat : 140 km skiables, 107 pistes et 54 remontées mécaniques. Un immense projet dont les Français pourront également bénéficier !